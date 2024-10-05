США надають $157 млн допомоги Лівану

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Сполучені Штати нададуть майже $157 мільйонів нової гуманітарної допомоги для підтримки тих, хто постраждав від конфлікту в Лівані та регіоні.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Нове фінансування спрямують на потреби внутрішніх переселенців і громад, які їх приймають. Допомогу отримають, зокрема, біженці до сусідньої Сирії. Гроші витратять на продукти харчування, прихистки, ковдри, гігієнічні набори, воду та санітарію.

За даними США, понад мільйон людей залишили свої домівки в Лівані.

Бюро з питань народонаселення, біженців і міграції Державного департаменту виділяє $82 мільйони, тоді як ще $75 мільйонів будуть від Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Минулого року Сполучені Штати виділили $386 мільйонів на підтримку вразливого населення Лівану та Сирії, яке постраждало від загострення конфлікту.

Загострення на Близькому Сході

У середині вересня Ізраїль активізував свої атаки по ліванському угрупованню «Хезболла», підконтрольному Ірану. 30 вересня Ізраїль розпочав наземну операцію проти угруповання «Хезболла» в Лівані.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, тисячі постраждали. Уже 18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів — детонували рації, які використовують члени «Хезболли», і автомобільні радіоприймачі.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.