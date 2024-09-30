Ізраїль вперше атакував центр Бейруту, загинули троє членів «Народного фронту визволення Палестини»

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Вранці 30 вересня Ізраїль атакував центр Бейруту — удари припали на район Кола. Загинули троє членів «Народного фронту визволення Палестини».

Про це пишуть CNN, Reuters та Asociated Press.

За даними джерел AFP, безпілотник атакував квартиру в центральному районі Кола, яка належала членам ліванського ісламістського угруповання «Аль-Джамаа аль-Ісламія» також відомого як «Ісламська група», які є союзниками «Хезболли».

«Народний фронт визволення Палестини» (НФОП) заявив, що троє його членів загинули в результаті удару. У заяві угруповання йдеться, що загинули начальник служби військової безпеки Мохаммад Абдель-Аал, військовий командир Імад Одех і Абдельрахман Абдель-Аал.

Це перший удар, який стався в межах Бейруту під час нинішньої ескалації — раніше ізраїльські військові атакували переважно південну околицю ліванської столиці, де розташовані обʼєкти «Хезболли», та інші райони Лівану.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану. Зокрема, 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

Згодом «Хезболла» підтвердила загибель свого лідера Хасана Насралли. Він помер через ізраїльський авіаудар по Бейруту 27 вересня.

Перед цим, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.