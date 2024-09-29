Інвестиції в оборону України, нова військова допомога й удари по арсеналах зброї Росії. Головні новини тижня

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Цього тижня Україна завдала удару 120 дронами по російському арсеналу зброї «Котлубань» у Волгоградській області, куди завезли іранські ракети, отримала $7,9 мільярда військової допомоги від США та $400 мільйонів від Німеччини, а ще — інвестиції від Данії в оборонну промисловість на суму $628 мільйонів.

«Бабель» зібрав найважливіші новини, щоб ви були в курсі подій.

Удар по «Котлубані»

Сили оборони України в ніч на 29 вересня уразили арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів «Котлубань» у Волгоградській області. Його атакували 120 ударних дронів-камікадзе українського виробництва, а відстань до цілі становила понад 600 кілометрів.

Наслідки удару по арсеналу зброї біля селища Котлубань у РФ.

Нова військова допомога та інвестиції

США виділяють Україні пакет нової оборонної допомоги на $7,9 мільярда. Туди входять авіабомби великої дальності JSOW, які бʼють на відстань 130 кілометрів, додаткова батарея зенітних ракетних комплексів Patriot і ракети до них, навчання українських пілотів F-16.

Авіабомба JSOW. U.S. DoD

Німеччина виділяє €400 мільйонів на військову підтримку України. Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини для Збройних сил України.

Тим часом Данія інвестує понад $628 мільйонів в українську оборонну промисловість. Виробляти зброю в Україні значно дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.

Вовчанський агрегатний завод

Українські сили оборони звільнили Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Комплекс із 30 будівель повністю зачистили від російських військових. В операції брали участь спеціальні групи Головного управління розвідки, зокрема «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор».

Браузер не підтримує відео Українські бійці звільняють Вовчанський агрегатний завод. Telegram / Головне управління розвідки МО України

Обстріли Сум і Харкова

Через російський подвійний обстріл лікарні в Сумах загинули десять людей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізували 15 людей, з яких пʼятеро у важкому стані.

Російський удар по лікарні в Сумах. Telegram / ДСНС

У Харкові росіяни влучили в багатоповерхівку. Загинули пʼять людей. Окупанти били керованими авіабомбами.

Обстріл Харкова. Telegram / ДСНС

Ізраїль убив лідера «Хезболли»

«Хезболла» підтвердила загибель свого лідера Хасана Насралли. Він помер через ізраїльський авіаудар по Бейруту. Насралла очолював ісламістський рух 32 роки. Також удари ЦАХАЛ вбили командира «Хезболии» Набіля Каука і ще кількох високопоставлених членів угруповання.