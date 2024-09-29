Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира «Хезболли»

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Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного командира «Хезболли» Набіля Каука. Ліванське угруповання поки не коментувало цю заяву.

Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Він був командувачем «превентивного підрозділу безпеки» і високопоставленим членом центральної ради «Хезболли». До того обіймав посаду командувача південного регіону в складі Оперативної ради, командувача південного регіону та заступника командувача Оперативної ради.

Стверджують, що Набіль Каук приєднався до ліванського угруповання в 1980-х роках та «брав участь у терористичних нападах на Ізраїль та його громадян», зокрема і в нещодавніх. За даними ЦАХАЛ, він загинув минулої ночі через авіаудари Ізраїлю по півдню Бейруту, де розташовується центральний штаб ліванського угруповання.

Армія оборони Ізраїлю каже, що продовжуватиме знищувати командирів терористичної організації «Хезболла».

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану. Зокрема, 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

Перед цим, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.