Ізраїль заявив про ліквідацію лідера «Хезболли» Хасана Насралли

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Ізраїль ліквідував лідера ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насраллу. Він очолював ісламістський рух 32 роки.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю. «Хезболла» загибель свого лідера поки що не підтверджувала.

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Удар по центральному штабу «Хезболли» завдали ввечері 27 вересня. Він розташовувався у столиці Лівану Бейруті, під житловим будинком. Удар відбувся у той самий час, коли вище командування «Хезболли» було у штаб-квартирі та «здійснювало терористичну діяльність проти громадян Ізраїлю».

До заяви ЦАХАЛ достовірних даних про те, чи вдалося вижити Хасану Насраллі, не було. Після удару по штабу «Хезболли» зʼявлялися повідомлення як про те, що лідеру «Хізбалли» вдалося вижити, так і про те, що він убитий.

«ЦАХАЛ продовжуватиме діяти проти будь-кого, хто підтримує і чинить тероризм проти Ізраїлю та його народу», — йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Хасан Насралла, який помер у віці 64 років, очолював «Хезбаллу» з 1992 року. Під керівництвом Насралли «Хезболла» неодноразово завдавала ракетних ударів по території Ізраїлю, а у 2006-му напад на ізраїльських військових став причиною лівано-ізраїльської війни.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Упродовж місяця Ізраїль почав завдавати ударів по Лівану. Зокрема 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі.

Перед цим, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.