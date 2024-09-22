«Перша відповідь» на вибухи пейджерів. «Хезболла» атакувала Ізраїль ракетами

Новини

Армія Ізраїлю ЦАХАЛ каже, що в ніч проти 22 вересня «Хезболла» запустила з Лівану близько 85 ракет. Поранені три людини. «Хезболла» визнала причетність до обстрілу і стверджує, що це була «перша відповідь» на вибухи пейджерів.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Хезболла» каже, що атакували обʼєкт оборонної фірми Rafael у районі міста Хайфи. В неділю, 22 вересня, Ізраїль закрив школи та обмежив зібрання в багатьох північних районах країни.

Наразі серед постраждалих — чоловік 70 років у стані середньої тяжкості, ще один 70-річний і дівчина 16 років отримали легкі травми.

ЦАХАЛ заявляє, що завдає нову хвилю ударів по обʼєктах «Хезболли» в Лівані. Військові кажуть, що подробиці повідомлять пізніше.

У суботу, 21 вересня, як стверджує ЦАХАЛ, Ізраїль атакував близько 290 цілей, зокрема тисячі реактивних установок «Хезболли». Як стверджує Reuters, це були найінтенсивніші бомбардування по півдню Лівану майже за рік війни Ізраїлю і ХАМАС. Армія країни заявила, що й далі битиме по цілях підтримуваного Іраном руху.

Військові Ізраїлю кажуть, що сьогодні також збили ще три безпілотники, запущених з Ірану. Іракські бойовики угруповання «Ісламський опір в Іраку» підтвердили запуск дронів.

Що передувало

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули девʼять людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 000 пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ вдарила по вищому командуванню ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті. Кількість загиблих зросла до 45.