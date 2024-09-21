Розслідування Секретної служби виявило прогалини в комунікації і необачність агентів перед замахом на Трампа 13 липня

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Розслідування Секретної служби США виявило прогалини в комунікації та недостатню обачність агентів перед замахом на кандидата в президенти від Республіканської партії, експрезидента Дональда Трампа 13 липня.

Про це повідомляє Reuters.

«Самонадіяність деяких агентів призвела до порушення протоколів безпеки», — сказав журналістам у п’ятницю виконувач обов’язків директора Секретної служби Рональд Роу. Він додав, що винних співробітників притягнуть до відповідальності.

Внутрішнє розслідування Секретної служби виявило прогалини в комунікації між державними та місцевими правоохоронними органами. Мітинг у Батлері, штат Пенсильванія, де 13 липня був замах на Трампа, Секретна служба визначила як виклик безпеці. Однак, за підсумком розслідування, заходи, спрямовані на пом’якшення загроз, «не здійснили за призначенням».

Охорона Трампа не знала, що державні та місцеві правоохоронні органи активно переслідують підозрілу людину, якою виявився стрілець. За звітом, якби агенти про це знали, вони могли б перемістити Трампа в інше місце під час розшуку підозрілого чоловіка.

13 липня 2024 року на передвиборному мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.

Інцидент майже одразу порушив питання про помилки Секретної служби. За федеральним законом Трампа, як колишнього президента, Секретна служба охороняє довічно. Як кандидата його мають охороняти посилено, але очевидці замаху казали, що бачили озброєного гвинтівкою чоловіка на даху неподалік мітингу, попереджали про це поліцію й охорону, однак ті попередження ігнорували.

Невдовзі після цієї стрілянини директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл була змушена подати у відставку, оскільки американське суспільство було обурене тим, що її агентство не змогло запобігти спробі замаху на Трампа.

15 вересня сталася стрілянина біля гольф-клубу Трампа. Сам експрезидент не постраждав. ФБР вважає цей випадок імовірним замахом на Трампа.

Виконувач обовʼязків директора Секретної служби Роу схвалив дії агентів під час останнього інциденту, заявивши, що «вони швидко ухвалювали правильні рішення».

Секретна служба відкрила вогонь, коли агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа. Це сталося неподалік від місця, де в той момент грав експрезидент США.

Підозрюваного швидко затримали, коли він тікав з місця події на позашляховику. Ним виявився 58-річний Раян Веслі Раут. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні. Зараз Раута звинувачують у володінні вогнепальною зброєю засудженим злочинцем і володінні вогнепальною зброєю зі знищеним серійним номером. Очікується, що в понеділок він постане перед федеральним судом у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.