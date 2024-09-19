Ізраїль атакує обʼєкти «Хезболли» в Лівані
- Автор:
- Ліза Бровко
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Армія оборони Ізраїлю атакує обʼєкти підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» на півдні Лівану.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
Ізраїльські військові «знищують терористичний потенціал і військову інфраструктуру» угруповання.
У ЦАХАЛ також наголошують, що «Хезболла» перетворила Південний Ліван на зону бойових дій і десятиліттями озброювала будинки громадян, копала під ними тунелі та використовувала місцевих як живі щити.
«ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дозволить мешканцям повернутися до своїх домівок і досягти всіх інших цілей війни», — заявили військові.
Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що країна переносить головні військові зусилля на північ, бо розпочинається «нова фаза» війни. Перед цим на півночі Ізраїлю розгорнули повітряно-десантну 98 дивізію ЦАХАЛ, яка місяцями воювала в секторі Гази.
На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання «Хезболла». «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року.
- 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули девʼять людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів.
- 18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень.
- «Хезболла» — ліванська військово-політична організація мусульман-шиїтів, заснована в 1982 році. «Хезболлу» активно підтримує Іран, вона визнана терористичною у понад 20 країнах, зокрема у США, ЄС і Великій Британії. «Хезболла» виступає проти Ізраїлю від моменту свого створення.