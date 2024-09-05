Петиція про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України набрала потрібну кількість голосів

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YouTube / Iryna Farion

Петиція про присвоєння вбитій мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно набрала більш ніж 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Кабінет міністрів.

У петиції йдеться, що професорка роками укріплювала позиції української мови та зробила внесок у «збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії РФ».

«Неодноразово ставала обʼєктом цькування, погроз та пропаганди ворога, як це часто було в історії українських борців за ідентичність та незалежність (С. Бандера, М. Міхновський, О. Теліга, О. Тихий, В. Стус, В. Івасюк, І. Білозір та ін.). Однак, не зважаючи на це, вона продовжувала ідеологічну боротьбу, на вівтар якої віддала своє життя», — зазначили в петиції.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові стріляли в колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон. Того ж дня вона померла в лікарні.

25 липня підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. 26 липня його відправили під арешт без права внесення застави.

Слідство встановило, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня та заїхав в орендоване через Booking житло. 14 липня він заїхав у друге житло, а напередодні вбивства — 19 липня — у третє. Він готувався до вбивства і стежив за Фаріон.

З Дніпра у Львів йому надійшла посилка «Новою поштою» з речами, які потім він використовував для конспірації, — панамою, окулярами, сумкою через плече. У телефоні підозрюваного виявили книгу «Секретні інструкції КДБ та ЦРУ», а також заготовлений передсмертний лист — у ньому просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків. Поліція перевіряє інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху з центром у РФ та його звʼязки з Росією.

На місці злочину знайшли гільзу від спортивної кулі 9 x 18 мм, її передали на експертизу. У МВС наголосили, що у 2017—2018 роках випустили мільйон таких куль. Зараз встановлюють, де її могли придбати.