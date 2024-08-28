У США засудили протестувальника, який першим увірвався до Капітолія під час штурму

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AP

У США до понад 4 років увʼязнення засудили мешканця штату Кентуккі Майкла Спаркса, який першим серед протестувальників увірвався до Капітолія під час штурму у 2021 році.

Про це пишуть CNN і Associated Press.

Прокурори стверджують, що Спаркс був у натовпі, який кинувся до дверей сенатського крила Капітолія і першим забрався в будівлю через вікно, розбите іншим протестувальником. Поліцейський, який його затримав, називав Спаркса «каталізатором бунту». Суд постановив, що своїми діями він підбурив інших протестувальників до дій.

За даними слідства, за кілька днів до штурму Капітолія Спаркс у мережі закликав до громадянської війни та придбав гвинтівку.

Майкл Спаркс. AP

Перш ніж дізнатися свій вирок, Спаркс сказав судді, що досі вважає, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані та «відібрані в американської громадськості».

«Я шкодую, що те, що сталося того дня, нікому не допомогло, — сказав Спаркс. — Мені шкода, що наша країна зараз у такому стані».