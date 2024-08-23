Годинники Медведчука виставили на продаж за понад 10 мільйонів гривень. На одному — Марченко

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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»

Колекцію наручних годинників екслідера нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука виставили на продаж за 10,6 мільйона гривень. Загалом продають 20 лотів.

Про це повідомила голова Агентства з управління та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

Серед найдорожчих лотів:

Breguet 4416К за 1,8 мільйона гривень;

Patek Philippe за понад 1,2 мільйона гривень;

Dolce & Gabbana за майже мільйон гривень.

Найдешевший годинник оцінили у 2,5 тисячі гривень, а годинник «Москва Кремль» — у 17,5 тисячі.

Серед колекції також є годинник Parmigiani Fleurier із зображенням дружини Медведчука Оксани Марченко на циферблаті. Його можна придбати за 302 тисячі гривень.

«Це чудова можливість для колекціонерів і поціновувачів коштовних годинників підтримати державу. Кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім людей, повʼязаних із Росією», — зазначила Дума.

Після продажу годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого їх використають для закупівлі військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.