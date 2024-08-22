Проросійська «Платформа за життя та мир» виключила зі своїх лав нардепа, який підтримав заборону УПЦ МП

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Народного депутата Юрія Загороднього виключили з групи «Платформа за життя та мир». Він підтримав законопроєкт про заборону в Україні релігійних організацій, повʼязаних з Росією.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

«Платформа за життя та мир» — це депутатська група, сформована у квітні 2022 року колишніми членами проросійської політичної партії «Опозиційна платформа — За життя», яку заборонили в березні того ж року.

До складу цієї групи входять 22 нардепи. З них 17 проголосували проти заборони УПЦ МП, один не голосував (Василь Німченко), ще троє були відсутні на засіданні — це Юрій Павленко (стверджує, що перебуває на службі), Олександр Пономарьов (арештований за підозрою у держзраді) та Нестор Шуфрич (перебуває в СІЗО також через підозру у держзраді).

Загородній — єдиний представник «Платформи за життя та мир», який підтримав заборону УПЦ МП.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони.

19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні. В другому читанні законопроєкт підтримали лише 20 серпня 2024 року.

Закон передбачає, що релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Якщо комісія зафіксує порушення, то церкві видадуть припис на виправлення ситуації.

Якщо релігійна організація ніяк не виправить ситуацію, то далі почнеться суд про її заборону. При цьому під релігійною організацією мається на увазі не вся УПЦ МП, а окремі юридичні особи, які її представляють. Це означає, що кожну парафію чи єпархію будуть забороняти окремо.

Після набуття законом чинності громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати звʼязки з РПЦ.