З початку повномасштабного вторгнення понад 100 священників УПЦ МП фігурують у кримінальних справах

Новини

Дмитро Смольєнко / «Бабель»

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року проти понад ста священників Української православної церкви Московського патріархату відкрили кримінальні провадження.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Liga.net.

Майже 50 з цих священнослужителів уже повідомили про підозру, а 26 — отримали судові вироки.

Зокрема, справи порушили проти митрополита УПЦ МП Павла Лебедя — його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовування агресії РФ проти України, і проти митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки, якому закидають розпалювання релігійної ненависті.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт.

Уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церко, афілійованих із Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

23 липня 2024 року низка нардепів заблокували трибуну Ради через відмову ставити проєкт на голосування. Однак голосування тоді так і не відбулося.

Голова парламенту Руслан Стефанчук 24 липня заявив, що депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, щоб його якнайшвидше винесли на голосування.

15 серпня Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність». А предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.

20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП. Документ має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, що здійснює агресію проти України, тобто Росією. Громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати звʼязки з Російською православною церквою.