АРМА продало Maybach Медведчука та його останній квадроцикл. Всього за транспорт екснардепа вже виручили 3 мільйони гривень
- Автор:
- Оля Березюк
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
За конфіскований транспорт екслідера нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука на аукціонах виручили вже майже 3 мільйони гривень.
Про це повідомила голова Держагентства з управління та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.
Сьогодні на аукціоні продали автомобіль Maybach (2003 року) за 1 829 009 гривень. Окремим лотом також продали останній квадроцикл (2004 року) марки Bombardier за 160 тисяч гривень.
Ці кошти тепер підуть на купівлю військових облігацій.
Раніше АРМА вже продало баггі та квадроцикл Медведчука майже на мільйон гривень.
Крім того, АРМА вже отримало незалежну оцінку щодо 20 колекційних наручних годинників Медведчука. Їх оцінили в 10,6 мільйона гривень і незабаром виставлять на аукціон. Також найближчим часом очікується оцінка 136 картин екснардепа.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум лідера РФ Володимира Путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».
- Один з найдорожчих активів Медведчука, який Україна намагається реалізувати, це його 92-метрова яхта Royal Romance вартістю €200 мільйонів. Її арештували ще у 2022 році, а в лютому 2024 року Кабмін погодив продаж. Однак цей процес наразі зупинився, бо суд у Хорватії скасував її арешт.