ХАМАС відмовився від переговорів про припинення вогню в Газі. Провести їх раніше закликали США

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Палестинське угруповання ХАМАС не приєднається до переговорів про припинення вогню в секторі Гази, які планувалися на 15 серпня.

Про це представник ХАМАС у Лівані Ахмад Абдул Хаді повідомив Sky News.

Свою відмову відправити делегацію він пояснив тим, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу начебто «незацікавлений у досягненні угоди, яка б повністю припинила агресію».

Провести ці перемовини закликали лідери Катару, Єгипту і США, які виступають переговорниками між Ізраїлем і ХАМАС. Ізраїль 9 серпня погодився відправити свою делегацію.

Ця заява ХАМАС зʼявилася на тлі повідомлень про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен відклав свою поїздку на Близький Схід. Блінкен повинен був вилетіти у вівторок, але Axios повідомив, що поїздку відклали через «невизначеність ситуації».

Що передувало

В останній місяць ситуація на Близькому Сході сильно загострилась. 13 липня Ізраїль вдарив по сектору Гази, ліквідувавши командира бригади ХАМАС Рафаа Саламеха в Хан-Юнісі, а також командира військового крила угруповання Мухаммада Дейфа.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» 27 липня атакувало Голанські висоти, що на півночі Ізраїлю. Ракета вдарила по футбольному полю, вбивши 12 дітей і підлітків. У відповідь Ізраїль масово обстріляв обʼєкти «Хезболли» в Лівані.

А 31 липня в Тегерані (Іран) вбили лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію, який приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, однак офіційно Ізраїль цього не коментував. Після смерті Ханії новим лідером політичного бюро ХАМАС призначили Яхʼю Сінвара.

Медіа пишуть, що тепер Іран і «Хезболла» готують масштабну атаку по Ізраїлю. Водночас Штати намагаються запобігти ескалації.