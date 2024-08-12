Китай визнав, що його корабель пошкодив трубопровід Balticconnector, однак інцидент назвав випадковим

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Китай визнав, що трубопровід Balticconnector пошкодив китайський корабель, але назвав інцидент випадковим.

Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними видання, китайська влада провела внутрішнє розслідування і нещодавно повідомила про його результати урядам європейських країн. Китай стверджує, що аварія сталася через сильний шторм.

Матеріали власного розслідування щодо ушкодження трубопроводу Китай також передав Фінляндії та Естонії.

Що сталося на Balticconnector

8 жовтня 2023 року газопровід у фінській економічній зоні й телекомунікаційний кабель в естонській економічній зоні, що зʼєднує країни, було пошкоджено. Пізніше у Фінляндії повідомили, що витік з газопроводу Balticconnector стався «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Пізніше Швеція заявила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, пошкодилася приблизно одночасно з двома іншими. У справі фігурують китайське судно NewNew Polar Bear і російське Sevmorput. Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що газопровід пошкодив якір — його знайшли на дні моря. А Естонія вважає «повʼязаними» три інциденти з пошкодженнями підводних газопроводу і кабелів.