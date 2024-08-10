До складу Ради з відновлення «Охматдиту» ввійшли перші 8 учасників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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До складу Ради з відновлення лікарні «Охматдит» увійшли перші 8 учасників. Вони контролюватимуть процеси відбудови лікарні.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, це представники благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних і міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику з МОЗ та «Охматдиту».
Ось вони:
- Яко Сільє — постійний представник ПРООН в Україні;
- Донатас Буткус — радник-посланник посольства Литви в Українi;
- Ігор Кацитадзе — спеціаліст з охорони здоровʼя ЮНІСЕФ Україна;
- Володимир Кудрицький — голова правління «Укренерго»;
- Назар Купибіда — член ради директорів, віцепрезидент з фінансів акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз», що володіє мережею заправок «OKKO»;
- Юлія Висоцька — директорка «НВО «ПРАКТИКА»;
- Євген Гончар — начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;
- Олена Ларіна — фахівчиня внутрішнього контролю лікарні «Охматдит».
Невдовзі рада проведе перше засідання.
Також триває відбір 7 представників громадянського суспільства, які увійдуть до персонального складу Ради з відновлення «Охматдиту». Для того щоб подати заявку на участь, представники громадськості, які відповідають критеріям, мають заповнити форму та надіслати її до 14 серпня 2024 року включно.
- «Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень і два соматичні, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).
- «Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.