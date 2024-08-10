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До складу Ради з відновлення «Охматдиту» ввійшли перші 8 учасників

Автор:
Олександра Опанасенко
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До складу Ради з відновлення лікарні «Охматдит» увійшли перші 8 учасників. Вони контролюватимуть процеси відбудови лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, це представники благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних і міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику з МОЗ та «Охматдиту».

Ось вони:

Невдовзі рада проведе перше засідання.

Також триває відбір 7 представників громадянського суспільства, які увійдуть до персонального складу Ради з відновлення «Охматдиту». Для того щоб подати заявку на участь, представники громадськості, які відповідають критеріям, мають заповнити форму та надіслати її до 14 серпня 2024 року включно.