У Болгарії заборонили «пропаганду» ЛГБТК+ у школах. Правозахисники засудили цей крок

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Сергій Бортник / «Бабель»

Напередодні парламент Болгарії ухвалив закон про заборону «пропаганди» ЛГБТК+ у школах. Цей закон подібний до тих, що ухвалили в Росії та Угорщині. Крок болгарського парламенту вже викликав хвилю протестів і осуду з боку правозахисних груп.

Про це повідомляє Politico.

Поправка до освітнього кодексу країни забороняє «пропаганду та популяризацію ідей і поглядів» ЛГБТК+ у школах, але додаткових деталей законодавці не уточнюють. Що йдеться під «пропагандою та популяризацією» — невідомо.

Поправку внесла ультраправа проросійська партія «Відродження» і її несподівано підтримали проєвропейські партії. Її підтримала значна більшість парламенту — 159 із 240 членів проголосували за ухвалення.

За даними місцевих ЗМІ, активісти негайно відреагували на такий крок: відучора вони збираються біля будівлі парламенту в болгарській столиці Софії, щоб висловити свій протест проти закону.

Загальноєвропейська група з захисту прав ЛГБТК+ Forbidden Colours, що базується в Бельгії, вже засудила закон, назвавши його «прямим нападом на фундаментальні права ЛГБТК+ людей, особливо дітей».

«Дуже тривожно спостерігати, як Болгарія бере на озброєння російську протиправну тактику. Такі дії є не лише регресивними, але й прямо суперечать цінностям рівності та недискримінації, які відстоює Європейський Союз», — додали вони.

Представник Єврокомісії сказав Politico, що виконавчий орган ЄС знав про закон Болгарії, але не міг прокоментувати його, додавши, що «залишається непохитним у своєму зобов’язанні подолати дискримінацію, нерівність і виклики, з якими стикаються ЛГБТК-люди».