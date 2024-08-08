Медіа: Іран може передумати масовано атакувати Ізраїль. «Хезболла» готується вдарити незалежно від нього

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Іран може переглянути своє рішення масовано атакувати Ізраїль, пише Politico з посиланням на американських посадовців.

Останніми днями Адміністрація президента США Джо Байдена працювала через дипломатичні канали й залучила союзників на Близькому Сході, щоб переконати Іран не атакували Ізраїль. Вони попередили Тегеран, що масована атака лише загострить напруженість у регіоні та загрожуватиме прямим зіткненням між двома країнами.

США також закликали Іран переглянути свою реакцію на вибух, через який загинув лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія. Найімовірніше, він помер через вибух бомби з дистанційним управлінням, яку заклали в його гостьовий будинок у Тегерані — про таку версію загибелі Ханії також писала газета The New York Times.

Американці передавали Тегерану сигнал, що якщо до вибуху, який спричинив смерть Ханії, і справді причетний Ізраїль (який офіційно його смерть досі не прокоментував), то він не забрав життя жодного громадянину Ірану. Відповідно, Ірану слід переглянути свій план військового нападу на Ізраїль. Як пише Politico, Тегеран нібито все більше погоджується з цією думкою, тож найближчим часом США не очікують атаки на Ізраїль.

Тим часом ліванське угруповання «Хезболла» може завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану, пише CNN. Після смерті Фуада Шукра, старшого радника лідера угруповання Хасана Насралли, «Хезболла» пообіцяла помститися Тель-Авіву.

За даними джерел CNN, «Хезболла» готує удар у найближчі дні. Оскільки Ліван розташований близько до Ізраїлю, «Хезболла» може атакувати майже «без попередження», на відміну від Ірану.

Зараз невідомо, чи координують вони свої дії для можливого нападу на Ізраїль. Утім, на думку посадовців, з якими говорив CNN, «Хезболла» та Іран не узгоджують свої наступні кроки між собою.

Що передувало

В останній місяць ситуація на Близькому Сході сильно загострилась. 13 липня Ізраїль вдарив по сектору Гази, ліквідувавши командира бригади ХАМАС в Хан-Юнісі Рафаа Саламеха, а також командира військового крила угруповання Мухаммада Дейфа.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» 27 липня атакувало Голанські висоти, що на півночі Ізраїлю. Ракета вдарила по футбольному полю, вбивши 12 дітей і підлітків. У відповідь Ізраїль масово обстріляв обʼєкти «Хезболли» в Лівані.

А 31 липня в Тегерані (Іран) вбили лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію, який приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, однак офіційно Ізраїль цього не коментував. Після смерті Ханії новим лідером політичного бюро ХАМАС призначили Яхʼю Сінвара.

Медіа пишуть, що тепер Іран і «Хезболла» готують масштабну атаку по Ізраїлю. Водночас Штати намагаються запобігти ескалації. Низка великих американських медіа з посиланням на джерела писала, що масована атака на Ізраїль відбудеться ще 5 серпня — однак цього поки не сталось.