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До комюніке Саміту миру приєдналася Ботсвана

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Республіка Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру. Ця держава стала 11-м підписантом документа після завершення Саміту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Ботсвана дотримується міжнародного права, підтримує цілі та принципи Статуту ООН, а також поважає суверенітет, територіальну цілісність України та її зусилля у відновленні справедливого миру.

«Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності», — написав Володимир Зеленський.

Авторка: Ірина Перепечко