Український метальник молота Михайло Кохан став бронзовим призером Олімпіади

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Метальник молота з України Михайло Кохан посів третє місце у фіналі Олімпійських ігор у Парижі. Його найкращий результат — 79,39 м.

Михайло Кохан.

Золото здобув атлет з Канади Ітан Кацберг, а срібло — представник Угорщини Бенс Халаш.

Для 23-річного Кохана це дебютна олімпійська нагорода. На Олімпіаді-2020 у Токіо він зупинився за крок до бронзи — став четвертим.