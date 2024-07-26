Камала Гарріс виступила за припинення вогню між Ізраїлем і Газою після зустрічі з ізраїльським премʼєром Нетаньягу

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Віцепрезидентка і потенційна кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс закликала прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зупинити війну в Газі, досягнувши угоди про припинення вогню з ХАМАС, і повернути заручників.

Про це пишуть Politico, AP, ABC, BBC.

За словами Гарріс, вона провела «відверту та конструктивну» розмову з Нетаньягу, у якій підтвердила право Ізраїлю на самооборону, проте висловила стурбованість великою кількістю смертей у Газі та «жахливою» гуманітарною ситуацією там.

Загалом Камала Гарріс повторила позицію президента США Джо Байдена, однак зробила це більш рішуче і прямо. Це сталося за день після того, як Нетаньягу виступив із промовою в Конгресі, захищаючи війну, присягаючи досягти «повної перемоги» над ХАМАС і мало згадуючи про переговори про припинення вогню. Водночас Гарріс вважає, що в переговорах є «обнадійливі рухи».

Віцепрезидентка сказала, що рішення про дві держави є гарантією, що існуватиме безпечна єврейська демократична держава, а палестинці отримають «свободу», на яку вони «заслуговують». І наголосила, що війна Ізраїлю й Палестини складніша, ніж просто підтримка однієї чи іншої сторони.

Для Камали Гарріс зустріч з ізраїльським премʼєром стала можливістю продемонструвати, що вона має чітку позицію і рішучість домогтися завершенню війни в Газі. Зараз на неї звернена увага лівих політичних сил, які вважають, що Байден зробив недостатньо, щоб змусити Нетаньягу припинити війну. Тим часом республіканці теж уважно стежать за Гарріс у спробі затаврувати її як ту, хто недостатньо підтримує Ізраїль.

Президент США Джо Байден також зустрічався з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Він закликав до угоди з ХАМАС, повернення заручників. Нетаньягу сказав, що заради повернення заручників активізує переговори з ХАМАС.

Байден пообіцяв дотримуватися більш жорсткої лінії з Нетаньягу, оскільки йому не потрібно вже турбуватися про своє політичне майбутнє. Президент США після виходу з президентських перегонів заявив, що зробить угоду про припинення вогню ключовою темою свого перебування на посаді.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і обрав свого віцепрезидента — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса, відомого критикою допомоги Україні.

Основним кандидатом від Демократичної партії був 81-річний Джо Байден, але після невдалих дебатів із Трампом його широко розкритикували і закликали знятися з виборів. Про вихід із перегонів Байден офіційно повідомив 21 липня. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на серпневому зʼїзді Демократичної партії.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили 1 195 мирних жителів і взяли заручників. Військові цілі Ізраїлю — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».

У кінці травня 2024 року США озвучили план перемирʼя в секторі Гази, його схвалила Рада безпеки ООН.