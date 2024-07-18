Ексрозвідника Червінського відправили під домашній арешт. Лише вчора він вийшов з-під варти в іншій справі

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Шевченківський райсуд Києва відправив ексрозвідника Романа Червінського під домашній арешт у справі про вимагання грошей.

Про це пише «Суспільне».

Лише вчора, 17 липня, Червінський вийшов під заставу в іншій справі щодо обстрілу аеродрому на Кіровоградщині.

П’ятий президент Петро Порошенко, який напередодні вніс заставу за Червінського, також прийшов на сьогоднішнє засідання суду. Він подав заяву, що має на меті взяти Червінського на поруки.

Окрім Порошенка, взяти Червінського на поруки були готові народні депутатки від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також колишній політвʼязень Володимир Балух.

Прокурори просили для Червінського цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи це ризиками, що виникли після того, як ексрозвідник вийшов з-під варти.

Захист ексрозвідника заявив, що буде оскаржувати рішення.

Про яку справу мова

У грудні Червінському повідомили про підозру у вимаганні грошей. Він начебто видавав себе за впливового посадовця фіскальної служби, щоб разом зі спільниками отримати від підприємця $100 тисяч.

За даними слідства, він обіцяв повернути бізнесмену затриману партію тютюнових виробів, якщо той заплатить $100 тисяч нібито службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України.

Справа Червінського про обстріл аеродрому

Інша справа щодо Червінського стосується обстрілу аеропорту на Кіровоградщині. Його звинувачують у неузгоджених із СБУ діях під час спецоперації з вербування російського пілота, який мав викрасти літак.

Слідство вважає, що через Червінського росіяни отримали дані про аеродром «Канатове» у Кропивницькому районі, а потім вдарили ракетами по ньому 23 липня 2022 року. Тоді загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українських винищувачі знищені.

У квітні 2023-го Червінський отримав підозру в цій справі. Того ж місяця його арештували. З-під варти він вийшов лише після того, як 15 липня Червінському змінили запобіжний захід, дозволивши внести заставу.