WP: Лідери демократів у Конгресі приватно закликали Джо Байдена знятися з президентських виборів

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Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер на приватних зустрічах із президентом США Джо Байденом минулого тижня сказали йому, що його подальша участь у президентських виборах ставить під загрозу здатність Демократичної партії виграти вибори до Конгресу.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чотири анонімні джерела, поінформованих щодо цих зустрічей.

Джеффріс зустрівся з Байденом увечері минулого четверга в Білому домі, а Шумер — у суботу в Рехобот-Біч, штаті Делавер.

Під час цих зустрічей лідери Конгресу обговорювали занепокоєння своїх членів тим, що Байден може позбавити їх більшості.

У розмові віч-на-віч людина, близька до Байдена, прямо сказала президенту, що він повинен знятися з виборів, оскільки «це єдиний спосіб зберегти його спадщину та врятувати країну від нового терміну Трампа». Натомість Байден відповів, що категорично не погоджується з цією думкою і що він є найкращим кандидатом, щоб перемогти Дональда Трампа.

Заступник речника Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден сказав Шумеру і Джеффрісу під час їхніх приватних зустрічей, що він не зніметься з перегонів.

«Президент сказав обом лідерам, що він висунутий від партії, що планує перемогти та сподівається на співпрацю з ними обома, аби виконати свій 100-денний план допомоги працюючим сім’ям», — сказав Бейтс.

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. 15 липня Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти від Республіканської партії. Він також представив свого кандидата в віцепрезиденти — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса.

А от участь чинного президента Джо Байдена у виборах під питанням після невдалих дебатів із Трампом і пресконференції 12 липня, на якій він переплутав віцепрезидента Камалу Гарріс з Трампом, а Зеленського випадково назвав Путіним. 81-річного Байдена останнім часом загалом сильно підводить його поважний вік і здоровʼя.

Минулого місяця CNN писало, що після невдалих дебатів частина лідерів Демократичної партії США захотіли, щоб Джо Байден знявся з виборів. Публічно з таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Це перший такий випадок у Демократичній партії.

Знятися з виборів Байдена публічно закликали також один із головних донорів демократів актор Джорд Клуні, редколегія The New York Times і низка аналітиків. А тиждень тому припинити участь у президентських перегонах Байдена закликав перший сенатор від Демократичної партії Пітер Вельч.

Сьогодні, 18 липня, Джо Байден повідомив, що захворів на COVID-19.

«Я буду ізольований, допоки одужаю, і протягом цього часу я продовжуватиму працювати, щоб виконати роботу для американського народу», — написав він.