Перший сенатор-демократ закликав чинного президента США Джо Байдена знятися з виборів

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Сенатор від штату Вермонт Пітер Вельч став першим сенатором від Демократичної партії, який закликав чинного президента США Джо Байдена знятися з виборів.

Його думку опублікувало The Washington Post.

Вельч зазначив, що «ставки надзвичайно високі» і не можна вдавати, що ніхто не помітив, наскільки «катастрофічним» був виступ Байдена на дебатах, та уникати обґрунтованих питань, які виникли після того, попри повагу до президента.

«Я розумію, чому президент Байден хоче балотуватися. Одного разу він врятував нас від Дональда Трампа і хоче зробити це знову. Однак він має ще раз оцінити, чи є він найкращим кандидатом для цього. На мій погляд, ні. Заради блага країни я закликаю президента Байдена вийти з перегонів», — заявив Вельч.

Він назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс «здібним, надійним лідером», зазначивши, що у партії є й інші «молоді, енергійні губернатори та сенатори в хитких штатах».

Вермонт традиційно голосує за демократів, і сенатор окремо наголосив на цьому.

«Вермонт любить Джо Байдена. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс отримали тут більший відсоток голосів, ніж у будь-якому іншому штаті. Але звичайні мешканці Вермонту стурбовані, що цього разу він не зможе перемогти, і їх жахає перспектива ще одного президентського терміну Трампа», — зазначив він.

Пітер Вельч став першим сенатором і вже десятим членом Конгресу від Демократичної партії, який закликав Байдена відмовитись від участі у виборах.