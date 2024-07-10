Українці і бізнес зібрали для «Охматдиту» понад 300 мільйонів гривень за 41 годину — це рекорд

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Українці і бізнес зібрали для київської дитячої лікарні «Охматдит» майже 302 мільйони гривень. Гроші зібрали за 41 годину — це рекорд за швидкістю закритого збору для такої суми.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Збір monobank із UNITED24 закрито — до нього долучилися 320 тисяч українців з 55 країн. Усі кошти підуть на відновлення зруйнованої лікарні.

Напередодні Кабмін виділив 100 мільйонів гривень для відновлення і пообіцяв постраждалим родинам допомогу у 10 800 грн на кожного члена сімʼї. Уряд збільшуватиме фінансування у разі потреби.

Удар по «Охматдиту»

8 липня 2024 року Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Одна з них поцілила у дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувавши корпус токсикології та пошкодивши ще чотири. У лікарні на момент удару перебували близько 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. У підсумку загинули дві людини (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук). Постраждали діти.

СБУ в той же день повідомила, що знайшла на території лікарні уламки російської крилатої ракети Х-101, яку запускають бомбардувальники типів Ту-95 і Ту-160. 9 липня СБУ показала нові докази причетності Росії до удару.

Міноборони РФ у день атаки 8 липня офіційно заявило, що удари по Україні — це відповідь на атаки по обʼєктах російської енергетики. Відомство стверджувало, що ракети били по військовій промисловості та авіабазах, а руйнацію лікарні «Охматдит» і знищення житлових багатоповерхівок Міноборони назвало «істерикою київського режиму напередодні проведення сходки (саміту) покровителів із НАТО». Російська пропаганда, федеральні канали та так звані воєнкори почали просувати версію, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120 протиповітряного комплексу NASAMS або ракета з американського комплексу Patriot, які стоять на захисті столиці.

В ООН заявили, що в «Охматдит», найімовірніше, влучила російська ракета. Там послались на власний аналіз.