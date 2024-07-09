Рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охматдит» завершено, проте кількість загиблих у Києві зростає

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Рятувальні роботи на території столичної дитячої лікарні «Охматдит» завершено.

Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У підсумку, від удару російської крилатої ракети Х-101 на території лікарні загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лук’янчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.

Служба безпеки України вже встановила, що саме Росія ударила ракетою по «Охматдиту». На місці удару знайшли уламки корпуса задньої частини Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

Розбір завалів досі триває ще на двох локаціях в Києві. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі на Сирці під завалами зруйнованого підʼїзду пʼятиповерхівки знайшли тіла ще 4 людей, серед яких жінка. Кількість загиблих у цьому будинку зросла до 12. Пошуково-рятувальна операція триває.

Загалом у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинули 32 людина, серед яких 4 дитини. Ще 117 людей постраждали, з них 10 дітей.