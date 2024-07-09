Кількість жертв ракетної атаки на Київ зросла — в Шевченківському районі знайшли два тіла
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У столиці України на трьох локаціях триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки РФ, яка сталася вранці 8 липня. Кількість жертв продовжує зростати, оскільки рятувальники знаходять все більше тіл.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Вночі у Шевченківському районі міста під завалами зруйнованого підʼїзду пʼятиповерхівки на Сирці знайшли тіло хлопчика, а вже вранці 9 липня — тіло ще одного загиблого дорослого. Кількість загиблих у цьому будинку зросла до девʼяти. Пошукові роботи тривають.
Загалом у столиці внаслідок вчорашньої ракетної атаки загинули 27 людей, ще 117 людей постраждали. Серед них 10 дітей.
В Україні в цілому через ракетну атаку 38 загиблих і 190 поранених, повідомив Офіс президента. З 38 загиблих 10 — це жертви удару ракет по підприємству у Кривому Розі, а ще один загиблий — жертва ракетної атаки на Дніпро.
- Вранці 8 липня російські війська атакували ракетами різного типу Київ, Кривий Ріг та Дніпро. У столиці ракети зруйнували район станції метро «Лукʼянівська», а ще одна з ракет (Х-101) поцілила у найбільшу дитячу лікарню України «Охматдит», зруйнувавши її. Уламки ракет обвалили підʼїзд пʼятиповерхівки на Сирці, поцілили в медцентр «Ісіда», пошкодили бізнес-центр «Доміно», а також зруйнували або пошкодили багатоповерхівки та приватні будинки у Голосіївському, Дніпровському, Святошинському, Деснянському районах.
- У Кривому Розі ракети знищили підприємство, де на місті загинули 10 людей і понад 30 дістали поранення. У Дніпрі загинула одна людина і ще сім людей поранені.
- Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН через масовану ракетну атаку РФ. Проте Росія наразі головує в Радбезі ООН і створюватиме перепони.