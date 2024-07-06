Малі, Буркіна-Фасо та Нігер утворили власну конфедерацію — ці країни все більше поглиблюють відносини з Росією

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Військові хунти африканських країн Малі, Буркіна-Фасо та Нігер утворили власну конфедерацію — Конфедерацію держав Сахеля (АЕS).

Про це повідомляють ВВС, France 24, а також керівники цих країн у Х.

Саміт з нагоди створення коаліції очолювали генерал Абдурахаман Чіані (лідер Нігеру), полковник Ассімі Гоїта (Малі) і капітан Ібрагім Траоре (Буркіна-Фасо). Усі троє захопили владу у своїх країнах шляхом військових переворотів у період з 2020 по 2023 рік.

Цей саміт став першим після виходу Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру зі складу Економічної спільноти західноафриканських держав у січні 2024 року. Лідери країн заявили, що спільнота перебуває під впливом Франції, тому вони прагнуть створити своє власне регіональне обʼєднання. Створення конфедерації — це крок до більшої інтеграції між країнами.

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер раніше вислали зі своїх територій французькі війська, які були в країнах у межах антиджихадистської місії, а Нігер ще домігся виводу американських військ з авіабази Air Base 10, що поблизу столиці Ніамей, яку тепер зайняли російські військові.

Видання The Insider писало, що лідери хунт трьох країн погодили план створення союзу АЕS після переговорів з делегацією Міноборони Росії на чолі із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим. Він повторно відвідав африканські держави в грудні 2023 року. Після цього Малі, Буркіна-Фасо та Нігер почали все ближче контактувати з Росією і пустили до себе військових РФ. Москва таким чином зміцнює свій вплив у регіоні.