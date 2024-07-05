Головний аеропорт Мілану перейменують на честь експремʼєра Італії Сільвіо Берлусконі
- Автор:
- Олександра Амру
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Головне летовище Мілану — Міжнародний аеропорт «Мілан-Мальпенса» — перейменують на честь колишнього премʼєр-міністра Італії та одного з найзаможніших медіамагнатів Сільвіо Берлусконі.
Про це повідомив міністр інфраструктури й транспорту Італії Маттео Сальвіні.
За його словами, запит на перейменування летовища торік подав регіон Ломбардія, в якому розташований Мілан. А сьогодні рада директорів Національного управління цивільної авіації Італії цю заявку схвалила.
«Остаточне рішення залишається за міністром інфраструктури та транспорту, і я готовий поставити останній підпис — з гордістю та емоціями, в памʼять про мого друга Сільвіо — великого підприємця, великого міланця й великого італійця. Завжди з нами», — написав Маттео Сальвіні, лідер правої партії «Ліга» та давній соратник Берлусконі.
- Берлусконі тричі був на посаді премʼєр-міністра Італії: у 1994—1995, 2001—2006, 2008—2011 роках. Він один із найзаможніших медіамагнатів в Італії, власник контрольного пакета акцій медіахолдингу Fininvest — одного з найбільших у світі. Також Берлусконі був власником італійського футбольного клубу «Мілан» з 1986 до 2017 року. У 2018 році він придбав в футбольний клуб «Монца».
- Будучи однією з найбільш суперечливих фігур сучасності в Італії, він неодноразово вихваляв лідера РФ Путіна, який, у свою чергу, підтримував італійського політика у тяжкі часи судових процесів після відставки 2011 року. Саме на запрошення Путіна у вересні 2015 року Берлусконі відвідав анексований Крим. Сільвіо Берлусконі також визнав результати так званого референдуму в Криму у 2014 році. Берлусконі критикував чинну премʼєрку Італії Джорджу Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, звинувачував Україну в тому, що вона «напала на Донбас», і закликав припинити підтримку української армії.
- Берлусконі помер у 86 років. Він хворів на лейкемію і тяжко переніс коронавірус. У 2016 році йому провели серйозну операцію на серці.