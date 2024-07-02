Нідерланди видали дозвіл на експорт винищувачів F-16 в Україну — перший літак передадуть «незабаром»

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Ukrainian Air Force / X

Влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 Україні. Перший літак мають відправити «найближчим часом».

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у листі до палати представників парламенту країни.

У листі Оллонгрен не уточнює, коли буде перша поставка, скільки літаків відправлять одразу і коли вони будуть в України. Оллонгрен пообіцяла, що палату представників конфіденційно поінформують про поставки винищувачів задля безпеки.

Українські військові пілоти й техніки проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.