США ввели санкції проти компанії Boeing за розголошення інформації про розслідування інциденту з дверима літака Boeing 737 MAX 9

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Американські слідчі наклали санкції на компанію Boeing за розголошення інформації про розслідування інциденту з дверима літака Boeing 737 Max 9 — 5 січня 2024 року вони випали під час польоту.

Про це повідомляє Associated Press.

Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що компанія Boeing «відверто порушила» правила розслідування й угоду з агентством, надавши ЗМІ закриту інформацію про розслідування та спекулюючи можливими причинами інциденту.

Агентство повідомило, що у вівторок на пресбрифінгу керівник Boeing надав ЗМІ непублічну інформацію про інцидент, яку агентство не перевіряло та не дозволяло оприлюднювати. В агентстві заявили, що Boeing представив розслідування як пошук людини, відповідальної за справність дверей, які відпали внаслідок інциденту. Натомість агентство заявило, що розслідування зосереджене на зʼясуванні ймовірної причини аварії, а не на пошуку винних.

Компанія Boeing заявила сьогодні, що «глибоко шкодує, якщо деякі заяви, зроблені на брифінгу для ЗМІ, перевищують роль агентства як джерела інформації для розслідування».

«Ми приносимо свої вибачення агентству і готові відповісти на будь-які запитання, поки агентство продовжує розслідування», — йдеться в повідомленні.

В агентстві водночас заявили, що з огляду на останні дії Boeing компанія більше не матиме доступу до інформації про розслідування. Хоча агентство могло позбавити компанію статусу сторони розслідування, воно цього не зробило через свідчення, які можуть надати співробітники компанії. Агентство не може оштрафувати Boeing, оскільки не має таких повноважень.

Агентство заявило, що надалі вимагатиме будь-яких відповідних записів, які знадобляться йому під час розслідування. Крім того, агентство викличе Boeing на слідчі слухання 6 і 7 серпня, але Boeing, на відміну від інших сторін, не зможе ставити питання іншим учасникам.

Що не так з літаками Boeing

Інцидент з дверима літака

В аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) 5 січня 2024 року через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines. Під час польоту в нього зірвало двері аварійного виходу. У літаку на той момент було 177 людей — 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, а по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9. Пізніше повідомлялося, що літак отримував застереження за кілька днів до інциденту. 8 січня авіакомпанія United Airlines повідомила, що під час перевірки виявила «розхитані» болти на MAX 9.

Ще інциденти з Boeing 737 Max

Уперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Унаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори в усьому світі, зокрема у США, ЄС і Канаді. І вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Утім, у квітні 2021 року в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми — цього разу з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про виявлену несправність у літаках 737 MAX.

Інциденти з Boeing 737-800

У квітні у США літак Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після майже 30 хвилин польоту був змушений повернутися в міжнародний аеропорт Денверу, бо в нього в польоті злетів капот двигуна і вдарився об закрилок. Люди не постраждали.

У березні теж у США під час польоту в пасажирського літака Boeing 737-800 відпала зовнішня панель, розташована на стику нижньої частини фюзеляжу і крила поряд із шасі.

Інцидент із Boeing 787

Під час польоту з Сіднея до Окленду 12 березня щонайменше 50 людей постраждали через те, що Boeing 787 авіакомпанії LATAM Airlines раптово втратив висоту.

«Літак просто впав. Це відрізнялося від усього, що я коли-небудь відчував за будь-якої незначної турбулентності. Людей повикидало зі своїх місць, вони билися головами об стелю, їх кидало вниз по проходах», — розповів пасажир Браян Джокат.