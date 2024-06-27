Верховний суд визнав незаконним звільнення Пацкана з Рахункової палати
- Автор:
- Оля Березюк
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Верховний суд визнав незаконним звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.
Відповідне рішення сам Пацкан опублікував у Facebook.
Також суд визнав протиправною і скасував постанову Верховної Ради, якою нардепи висловили Пацкану недовіру.
Це рішення ще можна оскаржити у Великій палаті Верховного суду.
- У квітні 2023 року Верховна Рада висловила недовіру Пацкану і відправила його у відставку. Пацкан очолював цей орган з 2018 року. Він є підозрюваним у справі щодо незаконного отримання компенсації за житло 2017—2018 років на 117,65 тисячі гривень, коли був нардепом.
- У грудні 2023 року Верховна Рада призначила чотирьох членів Рахункової палати, попри застереження послів G7, а в січні 2024 року призначила Ольгу Піщанську головою палати.