Reuters: США і Китай ведуть перші за 5 років переговори щодо ядерної зброї на тлі загрози війни за Тайвань
- Автор:
- Костя Андрейковець
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США і Китай в березні цього року відновили неофіційні переговори щодо ядерної зброї на тлі загрози війни за Тайвань.
Це перші подібні переговори від 2019 року, повідомляє агентство Reuters із посиланням на двох американських делегатів, задіяних у них.
Представники Сполучених Штатів на переговорах висловили занепокоєність, що Китай може застосувати або погрожувати застосуванням ядерної зброї, якщо зазнає поразки в конфлікті за Тайвань. Представники Китаю запевнили, що цього не станеться, адже вони впевнені, що китайська армія здатна «здобути перемогу у звичайній боротьбі з Тайванем без застосування ядерної зброї».
Делегації також обговорювали питання модернізації ядерної зброї та збільшення арсеналів обох сторін. Китай нарощування ядерної сили виправдовує програмою модернізації застарілої зброї та стримуванням загрозі з боку США і союзників, які теж нарощують арсенали.
Детальну позицію і претензії Китаю до США з цього питання Reuters не наводить.
- Згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2023 рік, у світі налічується 12 512 ядерних боєголовок. Росія має 5 889 ядерних боєголовок, США — 5 244, Китай — 410, Франція — 290, Британія — 225, а Індія, Пакистан та Ізраїль менше за 170, у Північної Кореї, за даними SIPRI, до 30. Кількість боєголовок при цьому зростає.
- НАТО наразі обговорює приведення своєї ядерної зброї у стан бойової готовності через загрозу з боку Росії, Китаю і КНДР, які нарощують арсенали.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні росте на фоні погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.
- У кінці травня 2024 року, одразу після інавгурації президента Лая Цінде Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню . Літаки і флот КНР провели імітацію нападу.