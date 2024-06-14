США, Канада і Британія попередили Молдову, що Росія готує заколот напередодні виборів у країні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Flickr / Konstantin T
Росія планує організувати в Молдові заколот, якщо проросійський кандидат не переможе на майбутніх президентських виборах.
Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.
За даними цих країн, Кремль прагне підірвати демократичні інститути Молдови напередодні виборів і референдуму щодо шляху Молдови до членства в ЄС, що пройдуть у жовтні 2024 року. Росія може вплинути на результати виборів і розпалити протести у країні, якщо там не переможе проросійський кандидат.
«Росія намагається сформувати у жителів Молдови негативне ставлення до урядів західних країн, молдовської влади та її спроможності приєднатися до Європейського Союзу. Паралельно із цим РФ намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку і верховенство права», — ідеться у спільній заяві країн.
Партнери попередили Молдову про можливі загрози. Вони вірять, що країна впорається із тиском і зможе зірвати ймовірні плани Кремля.
Видання Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Росія планує націлити на Молдову хвилю так званих гібридних атак напередодні її президентських виборів і референдуму про вступ до ЄС. Керівник розвідки Молдови Александру Мустяца попередив, що Москва планує кампанію «безпрецедентної інтенсивності».
- У Молдові президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС пройдуть 20 жовтня. Обидва голосування важливі для Молдови, оскільки Росія намагається повернути країну під свій вплив.
- У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський попередив президентку країни Майю Санду. Молдова і Росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського.
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