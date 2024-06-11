Суд продовжив арешт експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

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Олексій Арунян / Ґрати

Київській апеляційний суд 5 червня залишив під вартою без права на заставу колишнього президента компанії «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва. Він перебуватиме в СІЗО до 19 липня.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на адвоката Богуслаєва Руслана Волинця.

За словами адвоката Богуслаєва, прокурор, попри завершення розслідування, просив залишити запобіжний захід у силі через ризики впливу на свідків, втечі за кордон, знищення або спотворення доказів, продовження здійснення злочину. З них суд підтримав перші два.

«Прогнозовано продовжили [запобіжний захід]. Хоча насправді щодо «втечі за кордон» просте логічне питання. Кажу суддям, от у нас зараз засідання відбуваються раз на місяць, буває два рази. У нас там, умовно, 40 томів справи, 50 свідків. Тобто це до вироку, ну, укращому разі роки три, а то і всі пʼять. А навіщо йому [Богуслаєву] зараз тікати? Якби він знав, що завтра його можуть посадити на 15 років і він тікає — це логічно. Він розуміє, що вирок буде через три чи пʼять років. Ходи собі, судись, доказуй. То навіщо йому зараз тікати?» — каже адвокат богуслаєва Волинець.

Наступне засідання у справі пройде на початку липня. Захисник Богуслаєва каже, що адвокати разом із Богуслаєвим майже ознайомилися з доказами у справі.

«Зі свідками зараз ситуація вийшла вже за межі сталої практики. Ризик впливу на свідків, його знімають зазвичай, коли слідство закінчується і справа передається до суду. Інакше це замкнуте коло. Свідків будуть допитувати роки через два, і весь цей час людина сидить [в неволі]. Ми в суді пропонували: давайте спочатку свідків допитаємо, а потім досліджувати докази будемо. Прокурор заперечив, суд підтримав, поки в нас така ситуація», — сказав Волинець.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції. Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів рф. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня 2023 року журналісти «Схем» виявили, що Вячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його в список на обмін до росії.