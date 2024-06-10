Журналіст із сектора Гази утримував у своєму будинку трьох ізраїльських заручників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що журналіст із сектора Гази Абдалла Альджамал був учасником угруповання ХАМАС і утримував у себе вдома трьох ізраїльських заручників — Альмога Меїра-Яна, Андрія Козлова, який має ізраїльське та російське громадянство, і Шломі Зіва.
Про це пише The Times of Israel.
Трьох заручників звільнили під час операції ЦАХАЛ 8 червня. Альджамал утримував їх разом зі своєю родиною. У ЦАХАЛ заявили, що це «ще один доказ того, що ХАМАС використовує цивільне населення як живий щит».
За словами керівника Euro-Med Human Rights Monitor Рамі Абду, бійці ізраїльського спецпідрозділу вбили Альджамалу, його дружину й батька під час штурму його будинку в секторі Гази.
Альджамал працював прессекретарем Міністерства праці в секторі Гази, яке підпорядковувалося ХАМАС. У 2019 році він написав колонку для катарського телеканалу Al Jazeera, однак компанія спростувала інформацію в медіа про те, що Альджамал їхній співробітник. Останнім часом він співпрацював з «Хронікою Палестини» — написав кілька статей про загибель палестинців у секторі Гази. Також нещодавно Альджамал написав кілька статей, присвячених операції ЦАХАЛ у Нусейраті — саме там розташовувався його будинок, де він утримував заручників
Звільнених заручників захопили в полон під час нападу бойовиків ХАМАС на музичний фестиваль Supernova 7 жовтня 2023 року. Вони провели в полоні 245 днів. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства здоровʼя в секторі Гази, через ізраїльську операцію зі звільнення заручників у Нусейраті загинули 274 палестинці та ще 698 постраждали.
- У травні уряд Ізраїлю проголосував за закриття місцевих представництв телеканалу Al Jazeera — його назвали «рупором ХАМАС». Al Jazeera залишався в Газі протягом всієї війни, транслюючи сцени авіаударів і переповнених лікарень та звинувачуючи Ізраїль у масових вбивствах. Арабська версія мовника часто публікує дослівні відеозаяви ХАМАС та інших бойових угруповань у регіоні.
- У січні 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям, які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на ізраїльську державу 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 вивезли до сектора Гази. Звинувачення Ізраїлю змусили 16 країн, включно зі США, призупинити фінансування агентства на $450 мільйонів. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних і почали внутрішнє розслідування.
- У кінці січня Ізраїль заявив, що в UNRWA набагато більше членів ХАМАС — у нападі брали участь 190 співробітників. Ізраїльська армія 4 березня висунула нові звинувачення — в організації працюють понад 450 «військових оперативників» з ХАМАС та інших угруповань. Згодом секретар ООН Антоніу Гутерреш розпорядився створити незалежну групу для розслідування діяльності UNRWA. За чотири дні UNRWA заявила, що деякі її співробітники зробили зізнання про співпрацю з ХАМАС під тиском — їх змусили дати свідчення в ізраїльських вʼязницях. Скільки було таких людей — не вказується, але у звіті агентства детально описані факти жорстокого поводження.