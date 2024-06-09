В Україні відключень світла сьогодні не буде
- Автор:
- Олександра Амру
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
Сьогодні, 9 червня, скасували графіки відключень світла для населення і промисловості.
Про це повідомили в «Укренерго».
Графіки відключень скасували через те, що у вихідний день використання електроенергії нижче і один із енергоблоків АЕС знову працює.
Водночас у ДТЕК наголосили на тому, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою, і закликали використовувати світло ощадливо.
Що з енергетикою
Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:
- Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);
- Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);
- Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).
22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові тоді стався блекаут. Серед іншого, окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.
Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. У ніч на 8 травня російські війська масовано атакували Україну ракетами й дронами. Ціллю стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Потім дві ГЕС вивели з експлуатації.
Атаки призвели до браку власної генерації електроенергії, ситуацію ускладнювали й погодні умови. Крім того, Україні не вистачало імпорту електроенергії для поточного рівня споживання. Через все це почали вводити графіки відключень світла.
Водночас 28 травня завершили ремонт чергового блоку АЕС — він додасть енергосистемі 1 000 МВт потужності. В уряді пояснили, що завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, а також сонячній генерації, світло кілька днів не відключали. Водночас влада досі закликає ощадливо використовувати електроенергією, інакше «Укренерго» буде вимушене повернутися до графіків відключень.
- У ніч на 1 червня росіяни вчергове масовано атакували енергетику України. Під атакою опинилися енергообʼєкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
- Під час обстрілу російські війська критично пошкодили обладнання на двох гідроелектростанціях. Також були влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.