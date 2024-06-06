Дрон ГУР атакував у Криму російський буксир

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Морський дрон-камікадзе спецпідрозділу 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони України в ніч на 6 червня атакував російський рейдовий буксир.

Пресслужба ГУР МО повідомляє, що дрон поцілив у буксир проєкту 498 «Сатурн», який у складі Чорноморського флоту росії йде під шифром «Протей». Це двогвинтовий буксир-кантівник, призначений для обслуговування портів і військових баз. Його завдання — допомагати кораблям заходити в бухти й швартуватись.

У ГУР уточнюють, що буксир стояв в озері Панське, що поблизу селища Чорноморське. Дрон пробився через лінії оборонних загороджень і влучив у судно, що видно на відео.

Речник спецслужби Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону, що «судно знищили».