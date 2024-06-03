На Одещині військові ТрО будували командиру маєток. Тепер йому загрожує 12 років увʼязнення

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Співробітники Державного бюро розслідувань вручили підозру командувачу регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» за те, що він залучив підлеглих до будівництва свого маєтку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, в Одеській області на будівництві з 2023 року працювали троє військовослужбовців. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК). Йому загрожує 12 років позбавлення волі.