Спікер парламенту Грузії підписав закон про «іноагентів». Він спричинив масштабні протести в країні

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Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про «іноагентів», на який накладала вето президент країни Саломе Зурабішвілі. Закон набуває чинності відразу після підписання.

Про це Папуашвілі заявив на брифінгу, передає «Ехо Кавказу».

28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі — за це проголосували 84 депутати, проти — 4. За Конституцією Грузії, якщо президент після подолання вето відмовляється підписати закон, то його у 5-денний термін підписує і публікує голова парламенту.

За законом протягом двох місяців (до початку серпня) відповідні органи мають ухвалити підзаконні акти, а Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести «попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону».

Законопроєкт пропонує визначати «іноагентами» некомерційні юридичні особи та медіа, які щонайменше на 20% фінансуються з-за кордону. Такі медіа та організації зобовʼязані самі звернутися до Національного агентства публічного реєстру і попросити зареєструвати їх як «іноагентів». Щороку вони мають подавати декларацію. Якщо «іноагенти» не будуть виконувати вимоги закону, їх чекає штраф 25 000 ларі. Мінʼюст Грузії отримає права моніторити організації та медіа, щоб виявляти «іноагентів». Підставою може стати звичайний письмовий донос.

Грузини виходили на масштабні протести проти цього закону. Опозиція стверджувала, що він копіює російський закон про іноземних агентів.

Закон про «іноагентів» у Грузії

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів». Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

14 травня в третьому й остаточному читанні парламент Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Всі етапи голосувань супроводжувалися протестами.

18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала цей закон, а вже 28 травня парламент подолав вето, остаточно затвердивши закон.

Венеціанська комісія Ради Європи рекомендувала Грузії скасувати закон про «іноагентів» у його нинішньому вигляді. Питання Грузії внесуть у порядок денний найближчого саміту лідерів країн ЄС. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, закон про «іноагентів» є «кроком назад і ще більше віддаляє Грузію від шляху до ЄС».