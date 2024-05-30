ФРН схиляється до дозволу Україні бити по рф німецькою зброєю. США готові «адаптувати та коригувати» свою позицію за потреби

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Уряд Німеччини обережно відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні вражати військові цілі в росії за допомогою переданої ФРН зброї.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

У вівторок, 28 травня, канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, «в рамках міжнародного права», що дозволить використовувати її проти агресора, в тому числі на його території.

Однак ця заява прозвучала не так однозначно, як у інших країн. Тому наступного дня Берлін зробив спробу прояснити плутанину щодо того, що мав на увазі Шольц.

Речник Шольца Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що «оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути поширені на територію агресора». Водночас він наголосив, що не може розкрити точних домовленостей з Києвом про використання німецької зброї, оскільки вони є «конфіденційними».

Гебештрайт також зазначив, що заява Шольца річної давнини, в якій він сказав, що існує «консенсус» щодо того, що Україна не буде використовувати німецьку зброю на російській землі, була «констатацією фактів», яка була правдивою на той момент, але не обовʼязково поширюється на майбутнє.

Співрозмовник Politico, знайомий з позицією німецького уряду, також додав, що Шольц виступає за те, щоб дозволити використання західних озброєнь проти цілей на території росії.

Що стосується США, то держсекретар Ентоні Блінкен 29 травня на брифінгу в Кишиневі заявив, що адміністрація Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території рф, пише The New York Times.

За його словами, Сполучені Штати не заохочували та не сприяли таким атакам. При цьому держсекретар наголосив, що українці повинні ухвалювати власні рішення про те, як найкраще захищати себе, і що уряд США «адаптується й коригує свою позицію в міру потреби» з огляду на те, як розвивається війна.

На запитання журналіста, чи означають його слова про «адаптуватися і пристосовуватися», що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України американською зброєю по території росії, він відповів: «Адаптуватися і пристосовуватися означає саме це».

Неназваний американський чиновник в коментарі The Washington Post сказав, що немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією росії, «якщо вони становлять загрозу для України».

При цьому, як зазначає видання, США раніше висловлювали занепокоєння українським чиновникам через атаки Києва на російську територію, іноді навіть втручаючись на етапі планування. Наприклад, за кілька днів до запланованої ГУР атаки на Москву США попросили Київ скасувати свої плани, побоюючись ескалації.