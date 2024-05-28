ГУР: Москва активізує в Африці рекрутинг найманців для війни проти України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що росія активізувала в країнах Африки набір найманців на війну проти України.
Йдеться про рекрутинг бійців у Центральній Африці, зокрема — в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.
За даними ГУР, вербуванням африканців «для участі у мʼясних штурмах» займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони росії. Бійцям обіцяють $2 000 за підписання контракту, щомісячні виплати у $2 200, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сімʼї.
- Раніше були встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також рф вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через росію. Щодо громадян Непалу та Індії, то частина з них уже в полоні або загинула. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі військ рф, які перебувають в Україні.