Україна та Бельгія підписали безпекову угоду

Новини

Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо підписали безпекову угоду. Вона діятиме протягом наступних 10 років.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Цьогоріч Бельгія виділить щонайменше €977 мільйонів військової допомоги Україні. Також в угоді закріпили конкретну кількість військових літаків, які нададуть Україні до 2028 року — це 30 винищувачів F-16. При цьому перші винищувачі мають передати вже цьогоріч.

В угоді Бельгія гарантує своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України. При цьому в угоді є окремі блоки, присвячені двосторонній співпраці країн в оборонній промисловості й підтримці Української формули миру, а також посиленню санкцій та притягненню росії до відповідальності за війну в Україні.

«Я дякую премʼєр-міністру де Кроо, його уряду та всім бельгійцям за їхню непохитну та довготривалу підтримку України», — заявив Зеленський.

Також в угоді Бельгія чітко підтвердила підтримку майбутнього членства України в Європрейському Союзі і НАТО.