Welt: Посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, його обговорюють з Києвом

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Reuters / «Бабель»

Посли Європейського союзу погодили проєкт безпекової угоди з Україною. Наразі його обговорюють і узгоджують з Києвом. На початку липня за планом угоду мають фіналізувати.

Про це пише видання Welt, яке отримало документ у своє розпорядження.

Угода стосуються політичної, військової та економічної допомоги Україні, доки вона не стане членом Євросоюзу і НАТО. За нею ЄС має гарантувати довгострокову матеріальну військову допомогу, гуманітарну, фінансову та торговельну допомогу, а також надання притулку біженцям. Також ЄС зобовʼяжеться підтримувати і допомагати з реформами, брати участь у відбудові та підтримувати Україну на дипломатичному рівні.

У разі подальших нападів на Україну члени ЄС протягом 24 годин проведуть негайні консультації щодо потреб України, хоча цей пункт є у всіх окремих двосторонніх безпекових угодах, які Україна підписала із союзниками.

Проєкт на 11 сторінках із грифом «конфіденційно» погодили посли 27 країн-членів.