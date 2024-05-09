Перший паралізований пацієнт з імплантом Neuralink у мозку вже обігрує здорових людей у компʼютерних іграх
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Neuralink / YouTube
Трохи більш як сто днів тому компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink вперше імплантувала пацієнту мозковий чип. Тепер паралізований 29-річний Ноланд Арбо може безконтактно користуватись ноутбуком, керуючи курсором силою думки, і навіть перемагає здорових людей в іграх.
Про результати експерименту Neuralink відзвітувала 8 травня.
За кілька тижнів після операції частина «ниток» імпланту відійшла від мозку, що призвело до втрати даних. Для розвʼязання проблеми вчені модифікували алгоритм запису, зробивши його більш чутливим до сигналів нейронів, а також вдосконалили методику перетворення цих сигналів у рухи курсора і покращили користувацький інтерфейс.
Уже за кілька тижнів після операції Ноланд зміг використовувати чип, щоб керувати ноутбуком з різних положень, зокрема лежачи в ліжку. Він грає з друзями в онлайн-ігри (шахи, Civilization VI), користується інтернетом, дивиться прямі трансляції, керуючи курсором подумки.
«Найбільший комфорт полягає в тому, що я можу лежати у своєму ліжку і користуватися [посиланням]. Будь-яка інша допоміжна технологія вимагала, щоб мені допомагав хтось інший або щоб я сидів. Сидячи, я відчуваю психологічне та фізичне навантаження, що може призвести до пролежнів або спазмів. Це дозволяє мені жити у свій власний час, не потребуючи, щоб хтось поправляв мене протягом дня», — ділиться враженнями Ноланд.
Чоловік навіть використовував імплант, щоб грати в Mario Kart на консолі Nintendo Switch, чого не міг робити після травми спинного мозку.
«Місяць тому я думав, що ротовий стилус набагато кращий за BCI, але коли ми порівняли їх, я побачив, що BCI такий же хороший, якщо не кращий [...] Ігри, в які я можу грати зараз, набагато кращі за попередні. Я перемагаю своїх друзів в іграх, в яких я, паралізований, не мав би їх перемагати», — каже Ноланд.
У будні Ноланд бере участь у дослідницьких сесіях до 8 годин на день. У вихідні «час особистого використання і відпочинку» може займати до 10 годин на день.
Участь у дослідницьких сесіях дозволяє вченим оцінити ефективність імпланта. Стандартним показником швидкості та точності керування курсором є біт на секунду (BPS). Вищі значення BPS свідчать про кращий контроль курсора.
Під час своєї першої дослідницької сесії Ноланд показав результат у 4,6 біт/с. Згодом він досяг 8,0 біт/с і зараз намагається побити результат інженерів, які використовують мишу, — 10 біт/с.
- Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок «ниток», які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.
- У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру. Вже у 2022 році компанію почали звинувачувати у смертельних експериментах над тваринами. У травні 2023 року регулятор США все ж дозволив Neuralink випробування мозкових імплантів на людях.