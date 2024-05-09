Залужного призначили послом України у Великій Британії

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Президент Володимир Зеленський 9 травня призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Відповідний указ № 316/2024 опублікований на сайті ОП.

Раніше цього ж дня Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.

Залужний подав рапорт про звільнення після того, як військово-лікарська комісія визнала його непридатним, 9 березня з посиланням на джерела повідомило видання ZN.UA.