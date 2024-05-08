Пентагон підтвердив, що США поставили на паузу поставку понад 3 тисяч бомб ізраїльським військам

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Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що минулого тижня Штати призупинили постачання бомб для ЦАХАЛ, побоюючись, що Ізраїль таки розпочне повномасштабний напад на місто Рафах (південь сектора Гази), передає AP.

За словами очільника Пентагону, США поставили на паузу поставку «однієї партії боєприпасів з великим корисним навантаженням».

«Ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб Ізраїль мав засоби для самооборони. Але попри це ми зараз переглядаємо деякі короткострокові поставки допомоги у сфері безпеки в контексті подій, що розгортаються в Рафаху», — додав він.

Один з чиновників на умовах анонімності поділився з AP деталями призупиненої поставки: йдеться про 1,8 тисячі 2000-фунтових бомб і 1,7 тисячі 500-фунтових.

Білий дім може призупинити й майбутні поставки, зокрема комплексів наведення. Видання Axios 5 травня писало, що ізраїльський уряд серйозно занепокоєний через таке рішення США. Штати тривалий час активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції нападу на Рафах. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.

У ніч проти 6 травня ЦАХАЛ почав операцію в Рафаху. У східні райони міста заїхали танки, а піхота взяла під контроль КПП «Рафах», який відділяє сектор Гази від Єгипту. Водночас почались авіаудари по місту. ЦАХАЛ стверджує, що бʼє по цілях ХАМАС.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

ООН уже готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах. США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.