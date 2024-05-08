Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства. За даними слідства, Коломойський таким чином хотів помститися юристу за відмову співпрацювати в оборудці.
Про це повідомили в Національній поліції України та Офісі генпрокурора.
Бізнесмен мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло йому повноцінно реалізувати свій план. Тож він із погрозами звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію, аби той скасував рішення. У відповідь отримав відмову юриста.
За це Коломойський найняв через свого охоронця членів злочинного угруповання для нападу на чоловіка.
У серпні 2003 року в середмісті Феодосії посеред дня четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Нападники завдали потерпілому ударів металевим прутом по голові та ножових поранень у груди, живіт і спину. Убити чоловіка зловмисникам завадила його дружина, а лікарям вдалося врятувати його життя.
Тоді правоохоронці затримали нападників, їх засудили до увʼязнення від 6 до 12 років. Вони дали свідчення і тепер у правоохоронців є докази проти бізнесмена.
А Коломойському за організацію замовного вбивства загрожує до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.
У рамках цієї справи в чотирьох регіонах сьогодні проводять 23 обшуки — збирають додаткові докази.
Нині Коломойський перебуває під вартою через іншу справу.
- 2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він міг вивести за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків, насамперед ПриватБанк.
- Того ж дня суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави на понад 500 мільйонів гривень. 15 вересня він отримав нову підозру — у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень, а наступного дня суд збільшив розмір застави бізнесмену — з майже 510 мільйонів до понад 3,8 мільярда гривень.
- 22 квітня 2024 року Шевченківський райсуд Києва залишив олігарха під вартою до 2 червня 2024 року, але вкотре зменшив суму застави — з 2,4 мільярда гривень до 1,96 мільярда.