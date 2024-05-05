Аxios: США вперше з початку війни в Газі призупинили поставки боєприпасів до Ізраїлю

Новини

Getty Images

США минулого тижня призупинили поставки боєприпасів до Ізраїлю. Це сталося вперше з моменту нападу палестинського руху ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.

Про це пише Axios із посиланням на двох ізраїльських посадовців.

Офіційно про таке рішення Вашингтон не оголошував. В ізраїльському уряді серйозне занепокоєння, причини такого рішення США вони не знають. Проте, така ситуація відбувається на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших боїв у секторі Гази. Зокрема на рішення США міг вплинути план Ізраїлю вторгнутись у місто Рафах, що межує з Єгиптом.

В останні дні ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу наголошував на тому, що вторгнення в Рафах відбудеться незалежно від того, чи домовиться Тель-Авів з ХАМАС про звільнення заручників.

Адміністрація Джо Байдена ж перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із Демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення американською зброєю. Це «мінусує бали» Байдена на майбутніх президентських виборах.